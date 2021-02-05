#Erdoğanınyanındayız etiketi Türkiye'yi salladı! Başkan Erdoğan'a destek mesajı yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın "Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler" ifadesinin ardından sosyal medyada Başkan Erdoğan'a yönelik #ErdoğanınYanındayız etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Etiket kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. Paylaşımlarda Başkan Erdoğan'ın çeşitli yerlerde ve etkinliklerde çekilmiş fotoğrafları da yer aldı. İşte o görsellerden bazıları...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 23:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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