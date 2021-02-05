Son dakika: Başkan Erdoğan'a destek çığ gibi büyüyor! Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler. Melih Bey kimdir, iki farklı üniversitede rektörlük yapan insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarılı bir arkadaş." diye konuştu.