HaberlerGaleriSon dakika: Başkan Erdoğan'a destek çığ gibi büyüyor! Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'a destek çığ gibi büyüyor! Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan meşru rektör ataması bahane edilerek, öğrenci görünümlü terörle bağlantılı kişiler üzerinden sokakları karıştırmak isteyenlere Başkan Erdoğan bugün de cuma namazı çıkışında sert sözlerle yanıt verdi. Başkan Erdoğan "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak ve bunu bu şekilde kabul etmek mümkün değil. Televizyonlarda 'Melih Bulu istifa etsin' diyorlar, yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında sosyal medyada #ErdoğanınYanındayız tagına binlerce destek mesajı atıldı.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 19:36Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 19:59