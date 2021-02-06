İkinci Gezi için derin tuzak ve provokasyon girdabı! Gezi’deki gibi gençleri kimler kışkırtmak istiyor

Gezi'nin yaşandığı günleri iyi hatırlamakta da fayda var. O mayısa kadar tam 52 yıl boyunca kapısında kul-köle olunmuştu IMF'nin… Dile kolay tam 52 yıl geçmişti aradan yüzlerce milyar dolar faize akmıştı. İşte en başta o sayfa kapanmıştı. Sonra rekorlar geldi ardı ardına. Dünyanın en büyük havalimanı ihalesi yapıldı.

Tam 22 milyar Euro devletin kasasına kaldı. Üçüncü köprünün temeli atıldı. Faizler o güne dek hiç inmediği yerlere indi. Tıpkı bugün olduğu gibi. Yeni reformların arefesinde olan bir Türkiye vardı o günlerde.