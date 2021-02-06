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İletişim Başkanı Altun duyurdu: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2.5 milyona yakın destek verildi

Son dakika haberine göre; İletişim Başkanı , Başkan için sosyal paylaşım sitesi 'da #ErdoğanınYanındayız etiketi ile başlatılan kampanyaya 2.5 milyona yakın destek verildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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İletişim Başkanı Altun duyurdu: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2.5 milyona yakın destek verildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#ErdoğanınYanındayız' etiketi ile başlatılan kampanyaya 2.5 milyona yakın destek verildiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, ''Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!'' ifadelerini kullandı.

#Erdoğanınyanındayız etiketi Türkiyeyi salladı! Başkan Erdoğana destek mesajı yağdı #ERDOĞANINYANINDAYIZ ETİKETİ TÜRKİYE'Yİ SALLADI! BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK MESAJI YAĞDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğandan destek paylaşımı: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DESTEK PAYLAŞIMI: YANIMIZDA YER ALAN HERKESE YÜREĞİMİZ DE KOLLARIMIZ DA KAPIMIZ DA ARDINA KADAR AÇIK
#Erdoğanınyanındayız etiketi Türkiyeyi salladı! Başkan Erdoğana destek mesajı yağdı #ERDOĞANINYANINDAYIZ ETİKETİ TÜRKİYE'Yİ SALLADI! BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK MESAJI YAĞDI
Son dakika: Başkan Erdoğana destek çığ gibi büyüyor! Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR! SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

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