İkinci Gezi için derin tuzak ve provokasyon girdabı! Gezi’deki gibi gençleri kimler kışkırtmak istiyor

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan yasal rektör ataması bahane edilerek sokaklar karıştırılıyor, muhalefet partileri, terör örgütleri ve yurt dışından da gösterilere destek mesajları geliyor. Peki sokakları karıştıranlar kimler? Üniversiteler üzerinden planlan oyun ne? Gezi süreci ile bugün yaşananlar arasından benzerlik var mı? Detaylar A Haber’in hazırladığı analiz haberde…