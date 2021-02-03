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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB son dakika: 2021 uzman erbaş olacak mı? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları... MSB son dakika: 2021 uzman erbaş olacak mı? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları...
2021 uzman erbaş olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar 31 Ocak tarihine kadar elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihtiyaca göre 5 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Sözlü sınav öncesi değerlendirmelerin ardından belirlenecek sonuçlar merakla bekleniyor. İşte, 2021 uzman erbaş olacak mı? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 17:12
2021 uzman erbaş olacak mı? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, 21 Ocak-31 Ocak tarafından başvurular kabul edildi. JGK tarafından farklı pozisyonlara gerçekleştirilecek olan alımlara başvurularını gerçekleştirmişti. Hal böyle olunca başvuruların tamamlanmasının ardından gözler yapılacak 5 bin personel temini için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, 2021 uzman erbaş olacak mı? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları...
GALERİ DEVAM EDİYOR JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
JGK'nın yayımladığı kılavuza göre; 3.770'i Komando-Asayiş, 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık gibi ihtiyaç olan birçok pozisyona alımların gerçekleştirileceği bildirilmişti. https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınan başvuruların ardında adaylar Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için bekleyişe geçti...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken kılavuzda yer alan bilgi şöyle;
Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi "Sonuç Bilgileri" kısmı altında "Sonuçlarım" kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir
BAŞVURULAR SONA ERDİ!
Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 21-31 Ocak 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru yapan adaylardan Tablo-6'daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7'deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacaktır...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
(1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisan, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)