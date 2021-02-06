Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe konuştu!

"KASITLI VE ŞANTAJ İÇİN ÇEKİLEN BİR VİDEOYDU"

Kızına gösterdiği şiddettin bir defalığına mahsus olduğunun altını çizen Nurcan Serçe, "Çocuğunu döven bir anne olsaydım bir sürü video olurdu. Bir kere dövdüm. Çocuklarımın devlet tarafından alınma sebebini de söyledim. Eşimden çocuğum vardı, çocuğu ona vermezsem sosyal medyalarda, haber kanallarında paylaşacağını söylemişti. Ben buna dayanamadığımı söylediğim için alınmasını istedim. Çocuklarım, benim psikolojimin düzelmesi için, kendi psikolojileri düzelmesi için alındı. Psikolojik baskı yaşadığım bir dönemdeydim. Karakollarda ifadeler var, çocuğumun ifadeleri var. Onlara nasıl güzel baktığıma dair ifadeler var. Benim çocuğum 1 haftalıkken eşim onu kaçırdı. Bana bu şekilde şantajlar yaptı. Bu da kasıtlı ve şantaj için çekilen bir videoydu. Şiddet, sürekli olan bir şey değil. Ben çocuklarıma yıllardır bakıyorum. Ben ilk eşimden ayrıyım, bu benim ikinci birlikteliğimdi. İlk eşimden kızım 4 yaşındayken ayrıldım. 4 tane daha çocuğum var" ifadelerini kullandı.