06 Şubat 2021, Cumartesi
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CHP’de muhaliflerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 3 talebi!

’de 3 milletvekilinin istifa etmesi, başta olmak üzere parti teşkilatında art arda gelen istifalar, 'nde paniğe neden oldu. CHP’li muhalif isimler ile Genel Merkez arasında da diplomasi trafiği başladı. Kulislere göre, Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler, istifaların durması için 3 maddelik bir talep listesi sundu. Ayrıntıları muhabiri aktardı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Muhaliflerin 3 talebi buna göre; tüzükte değişiklik yapılması istenen 3 madde şöyle sıralandı;

- Cumhurbaşkanı adayını parti üyeleri seçecek

- Genel Başkanını parti üyeleri seçecek

- Seçimlerde başarısız olan genel başkan istifa edecek

KEMAL KILIÇDAROĞLU RANDEVU VERDİ

, önümüzdeki günlerde CHP'deki muhalif isimlerle görüşmek üzere anlaştı.

'nde yapılması planlanan görüşmede, karşılıklı talepler masaya yatırılacak.

İSTİFA DALGASI GELİYOR

Bu görüşmelerden anlaşma çıkmaması durumunda binlerce üye istifa ederek 'nin partisine katılacak.

Muharrem İnce de CHP'den istifa için bu görüşmelerin sonucunu bekliyor.

Katıldığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talepler karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

CHP’de muhaliflerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 3 talebi! CHP’DE MUHALİFLERİN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN 3 TALEBİ!
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