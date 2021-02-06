CHP’de muhaliflerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 3 talebi!

Muhaliflerin 3 talebi buna göre; tüzükte değişiklik yapılması istenen 3 madde şöyle sıralandı;

- Cumhurbaşkanı adayını parti üyeleri seçecek

- CHP Genel Başkanını parti üyeleri seçecek

- Seçimlerde başarısız olan genel başkan istifa edecek