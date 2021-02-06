CHP’de muhaliflerin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 3 talebi!

CHP’de 3 milletvekilinin istifa etmesi, Yalova başta olmak üzere parti teşkilatında art arda gelen istifalar, CHP Genel Merkezi'nde paniğe neden oldu. CHP’li muhalif isimler ile Genel Merkez arasında da diplomasi trafiği başladı. Kulislere göre, Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler, istifaların durması için 3 maddelik bir talep listesi sundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.