



"BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNE PERUK TAKAN AVUKATLAR KURALLARA UYMAK ZORUNDA"

O dönem SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Başbakanlıkça yayınlanan genelgeler doğrultusunda personelimizden kılık kıyafet yönetmeliğine uymasını istiyoruz. Türban takan personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı da türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkemelerin belirli kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda. Türbanla duruşmalara girme konusunda ısrar etmeleri ve mahkemeye girememeleri üzerine, görevlendirildikleri davalar tehlikeye giriyor."



ALTUN: ERDOĞAN KARŞITI BAZI BAŞÖRTÜLÜLERi YANLARINA ALDILAR. BÖYLECE YASAKÇI İDEOLOJİLERİ KENDİ İÇİNE ÇÖKMÜŞ OLDU"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Erdoğan'ın başörtülülere de başörtüsüzlere de kardeşim demekten vazgeçmeyeceğini görünce Erdoğan karşıtı bazı başörtülüleri yanlarına aldılar. Böylece yasakçı ideolojileri kendi içine çökmüş oldu. Retoriklerini yapıbozuma uğratıp muhataplarına geri verdiği için Erdoğan'ın yanındayız" dedi.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEYMA ALTUNDAL'IN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, başörtülü öğrenci Şeyma Altundal'ın, eylem sırasında cep telefonuyla ilgilendiği ve gözaltına alındıktan sonra kadın polis eşliğinde emniyete sevk edildiği görüldü.

Paylaşımda, "Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam." ifadelerine yer verildi.

Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, "Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi" iddialarında bulunmuştu. Altundal'ın avukatı, söz konusu görüşmenin tutanağını sosyal medyada paylaşmıştı.

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