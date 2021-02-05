Teyit.org yalan haberi doğru olarak sundu! Teyit.org oldu Yalan.org

GÖRÜNTÜLERİ KAMUOYUNA DUYURAN YOL TV BİLE HATA YAPTIĞINI AÇIKLADI

YOL TV Haber Merkezi; 2 Şubat tarihinde açıklamada bulundu ve " Söz konusu haberle ilgili olarak Yol TV Haber Merkezi olarak bir açıklama yapma gereği duyduk. Kameramanımız söz konusu videoyu hızla editörlerimize ulaştırdı. Kargaşa esnasında polisin ne söylediğini tam olarak duymuş değil. Videoyu çözümleyen editörlerimiz, polisin ifadesini 'Aşağı bak' olarak anlayarak haberi bu doğrultuda hazırladılar. Kendi videomuzu tekrar tekrar dinlediğimizde, videonun ne başında ne de devamında polisin ifadesi 'Aşağıdan' olarak anlaşılmıyor" denildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE; YOL TV'NİN GÖRÜNTÜSÜNDE YERALAN "AŞAĞI BAK" İFADESİNİN YALAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü; YOL TV'nin yayınladığı videodaki "Aşağı bak" ifadesinin yalan olduğunu, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anların videosunu paylaştı.