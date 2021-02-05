05 Şubat 2021, Cuma
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Teyit.org yalan haberi doğru olarak sundu! Teyit.org oldu Yalan.org

adlı internet sitesinin yalan bir haberi doğru olarak sunduğu ortaya çıktı. Teyit.org adlı internet sitesi, 1 Şubat tarihinde 'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddiasının doğru olduğunu savundu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Teyit.org yalan haberi doğru olarak sundu! Teyit.org oldu Yalan.org

adlı internet sitesi görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde "Aşağı bak" ifadesinin olmadığını açıklayan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını görmezden geldi.

YALANI DOĞRU OLARAK SUNDU!

Teyit.org adlı internet sitesi, görüntülerde yer alan güvenlik görevlisiyle de görüşmedi. Teyit.org adlı internet sitesinin polisin uyardığı eylemci üzerinden haber yapması dikkat çekici bulundu.

POLİSİN UYARDIĞI EYLEMCİ ÜZERİNDEN HABERİ HAZIRLADI

Teyit.org adlı internet sitesi; 3 Şubat tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Polis ne dedi: 'Aşağıdan' mı, 'Aşağıya bak' mı? Polis memurunun doğrudan hedef aldığı kişiye ulaştık. Bize şunları söyledi: 'Bana karşıdan gelerek önce 'Aşağıdan', göz göze geldiğimizde ise 'Aşağıya bak' dedi" iddiasında bulundu.

YOL TV VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASINI GÖRMEZDEN GELDİ, POLİSİN GÖRÜŞÜNÜ DE ALMADI!

Teyit.org adlı internet sitesi; görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde "Aşağı bak" ifadesinin olmadığını açıklayan YOL TV ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını görmezden geldi.

Teyit.org adlı internet sitesi; görüntülerde yer alan güvenlik görevlisiyle de görüşmedi. Söz konusu sitenin polisin uyardığı eylemci üzerinden haber yapması dikkat çekici bulundu.

3 MUHABİR, 1 EDİTÖR YALANI SAVUNMAK İÇİN HABER YAPTI

Teyit.org adlı internet sitesinden Can Başaçek, Esra Özgür, Nilgün Yılmaz ve Seçil Türkkan'ın imzasının bulunduğu "'Aşağıdan' ya da 'aşağı bak'ın ötesinde: Arka planlarıyla iddiaları" başlıklı haberde; "Boğaziçi'ndeki rektör ataması protestolarıyla ilgili iddiaları, arka planları ile birlikte inceledik. 'Aşağı bakmayacağız' sloganının ortaya çıkmasına neden olan ve bir polisin kullandığı iddia edilen 'aşağı bak' ifadesi de bunlardan biri. İfadenin mutahabı, her iki ifadenin de kullanıldığını söylüyor" iddiasında bulundu.

Teyit.org adlı internet sitesinin; söz konusu görüntüyü kamuoyuna duyuran ve hata yaptığını açıklayan YOL TV ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını görmezden geldi.

YOL TV; 1 Şubat tarihinde 'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediğini iddia etti ve yayınladığı videonun alt yazısına polisin gruptakilere "Aşağı bak" dediğini savundu.

GÖRÜNTÜLERİ KAMUOYUNA DUYURAN YOL TV BİLE HATA YAPTIĞINI AÇIKLADI

YOL TV Haber Merkezi; 2 Şubat tarihinde açıklamada bulundu ve " Söz konusu haberle ilgili olarak Yol TV Haber Merkezi olarak bir açıklama yapma gereği duyduk. Kameramanımız söz konusu videoyu hızla editörlerimize ulaştırdı. Kargaşa esnasında polisin ne söylediğini tam olarak duymuş değil. Videoyu çözümleyen editörlerimiz, polisin ifadesini 'Aşağı bak' olarak anlayarak haberi bu doğrultuda hazırladılar. Kendi videomuzu tekrar tekrar dinlediğimizde, videonun ne başında ne de devamında polisin ifadesi 'Aşağıdan' olarak anlaşılmıyor" denildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE; YOL TV'NİN GÖRÜNTÜSÜNDE YERALAN "AŞAĞI BAK" İFADESİNİN YALAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü; YOL TV'nin yayınladığı videodaki "Aşağı bak" ifadesinin yalan olduğunu, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anların videosunu paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddiasına video ile yanıt verdi.

"Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.

TEYİT ORG ADLI İNTERNET SİTESİNİN FİNANS KAYNAKLARI

Teyit.org adlı internet sitesi; Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonları tarafından destekleniyor. Söz konusu sitede; "Teyit yayınını devam ettirebilmek, insan kaynağını geliştirmek ve hizmet alımlarını sürdürebilmek için sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel girişimlerin başvuruları için açılan Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonlarından, bireysel desteklerden, ayni yardımlardan desteklenmekte, kurduğu iş birlikleriyle gelir elde etmektedir" deniliyor.

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