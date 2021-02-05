Son dakika: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi! Hangi ile kar yağacak?
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı geldi. Hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtilirken, 1 ile kar yağacağı açıklandı. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yapılan açıklamaları A Haber'de değerlendirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısının ardından Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Kar yağacak bölge için önemli uyarı yapıldı. Peki hangi ile kar yağacak?
A HABER'DE UYARDI
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını A Haber'de değerlendirdi.
A Haber'de önemli uyarılarda bulunan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak yağışların kuvvetleri olmasını bekliyoruz. Hakkari çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar yağışı bekliyoruz. Akşam saatlerinden sonra yağış etkisini yitirecek. Hafta sonu yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor." şeklinde konuştu.
METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI
Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari ve Siirt için turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ VAR
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, özellikle doğu illerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise çığ oluşma tehlikesi var.
"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE"
Türkiye genelinde mevsim normallerine oranla daha sıcak bir kış yaşanıyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.