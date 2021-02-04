Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! Kar yağacak iller açıklandı! Cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını yanıtladı. Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı. İstanbul için de önemli uyarılarda bulunuldu. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklamalanın detayları.
"İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini açıkladı. İstanbul için yapılan değerlendirmede milyonlarca çalışana uyarılarda bulunuldu. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN UYARI
Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada cuma günü bazı illerde kar yağışı görüldü. İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde yola çıkacaklar için sis/pus uyarısı yapılırken, yurdun doğu kesiminde kar yağışı bekliyonur.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde Samsun ve Ordu kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, diğer yağış alan yerlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı