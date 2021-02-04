04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! Kar yağacak iller açıklandı! Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! Kar yağacak iller açıklandı! Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını yanıtladı. Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı. İstanbul için de önemli uyarılarda bulunuldu. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklamalanın detayları.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
ABONE OL
Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! Kar yağacak iller açıklandı! Cuma günü hava nasıl olacak?

"İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini açıkladı. İstanbul için yapılan değerlendirmede milyonlarca çalışana uyarılarda bulunuldu. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN UYARI

Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada cuma günü bazı illerde kar yağışı görüldü. İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde yola çıkacaklar için sis/pus uyarısı yapılırken, yurdun doğu kesiminde kar yağışı bekliyonur.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde Samsun ve Ordu kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, diğer yağış alan yerlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA