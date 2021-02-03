Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu! 3 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 3 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 3 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
117 CAN KAYBI
Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 354'e yükseldi. Toplamda 30 milyon 61 bin 437 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 192 testten, 8 bin 102 yeni vaka sayısı, 632 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 2 milyon 501 bin 79 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 314 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 387 bin 384'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise bin 523 olduğu açıklandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI
2 ŞUBAT
1 ŞUBAT
31 OCAK
30 OCAK
29 OCAK
28 OCAK
27 OCAK
26 OCAK
25 OCAK
24 OCAK