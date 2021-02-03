03 Şubat 2021, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu! 3 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu! 3 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 3 Şubat 2021 koronavirüs , vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 3 Şubat 2021 koronavirüs , vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

117 CAN KAYBI

Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 354'e yükseldi. Toplamda 30 milyon 61 bin 437 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 192 testten, 8 bin 102 yeni vaka sayısı, 632 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 501 bin 79 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 314 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 387 bin 384'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise bin 523 olduğu açıklandı.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI

2 ŞUBAT

1 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

24 OCAK

Diyarbakır’ın bir ilçesinde daha koronavirüs vaka sayısı sıfıra indi DİYARBAKIR’IN BİR İLÇESİNDE DAHA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI SIFIRA İNDİ

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? SON DAKİKA | SAĞLIK BAKANLIĞI 2 ŞUBAT 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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