Son dönemde koronavirüs günlük vaka sayılarındaki artış, endişeye yol açtı. Artışların üç nedenden kaynaklandığı tespit edildi. Bunlar "aşı geldi rahatlaması", "vakalar hızla düştü, her şey normale döndü" yanılgısı ve "1.5 aydır kurallara sıkı sıkı uyan vatandaşın bundan sıkılması" olarak sıralanıyor.

Artışlar nedeniyle kısıtlamaların okullar dışında esnetilmesine martta başlaması eğilimi ağırlık kazandı. Kovid-19'un daha çabuk bulaşan İngiltere varyantı tüm Avrupa ve dünyayı etkisi altına alırken Türkiye de bundan etkilenmeye başladı.