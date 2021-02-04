Son dakika: Halk TV'den tehlikeli provokasyon! Polisi hedef göstererek 'Sokağa inin' çağrısı yaptılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

Rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemler sokaklara sıçrarken; eylemlerden, 2013 yılında ağaçları bahane ederek ortalığı savaş alanına çeviren Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.

HALK TV PROVOKASYON PEŞİNDE

Ortalığı savaş alanına çevirme uğraşında olan eylemcilere polis müdahale ederken; Gezi Parkı olaylarında 24 saat canlı yayında halkı galeyana getiren ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV, bu olaylarda da provokasyon peşinde.

"TWEET ATMAKLA OLMAZ"

Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci Boğaziçi provokatörlerini polislerin dağıtma çabalarını gösterirken yalan yanlış bilgilerle izleyicileri provoke etti.

Polisi sivilleri hedef alıyormuş gibi gösteren İrfan Değirmenci, "800.000'den fazla insan başımızı eğmeyeceğiz aşağıya bakmayacağız dedi tweet paylaştı. Tweet atmakla olmuyor. Orada sadece 3 milletvekili var desteğe gitmiş anladığım kadarıyla. Hani diyorlar diğerleri nerede?

POLİSİ HEDEF GÖSTERDİ

Canlı yayında ekrana geliyor görüntüler polis hedef gözetmeksizin kim olursa tüm sivillere etraftaki gazetecilere esnafa öğrencilere destek olmak için bulunanlara yakın mesafeden biber gazı sıkıyor" ifadelerini kullandı.