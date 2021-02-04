YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 oturumları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bugün itibarıyla başvurularını yapabilecekler. Başvuru yapmayı bekleyen öğrenciler, sınav kılavuzu hakkında detayları araştırıyor. Peki, ÖSYM YKS başvuru kılavuzu 2021 yayımlandı mı? Üniversite sınavı başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2021 YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM daha önce gerçekleştirdiği sınavlar için başvuru kılavuzunu, başvuru işlemlerinin başladığı gün yayımlamıştı. Buna göre, 2021 YKS kılavuzunun 4 Şubat'ta erişime açılması bekleniyor.