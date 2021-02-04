ÖSYM YKS başvuru kılavuzu 2021 yayımlandı mı? Üniversite sınavı başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?
YKS başvuru kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları bugün başlayacak. Sınava hazırlanan öğrenciler başvuru işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM YKS başvuru kılavuzu 2021 yayımlandı mı? Üniversite sınavı başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 oturumları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bugün itibarıyla başvurularını yapabilecekler. Başvuru yapmayı bekleyen öğrenciler, sınav kılavuzu hakkında detayları araştırıyor. Peki, ÖSYM YKS başvuru kılavuzu 2021 yayımlandı mı? Üniversite sınavı başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2021 YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM daha önce gerçekleştirdiği sınavlar için başvuru kılavuzunu, başvuru işlemlerinin başladığı gün yayımlamıştı. Buna göre, 2021 YKS kılavuzunun 4 Şubat'ta erişime açılması bekleniyor.
2021 YKS BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT): 26 Haziran Cumartesi
Alan Yeterlik Testleri (AYT): 27 Haziran Pazar
Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Haziran Pazar
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.
2021 YKS başvuru ücreti ve diğer tüm detaylar kılavuz ile birlikte belli olacak.
HES KODUNA DİKKAT
YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.