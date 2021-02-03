03 Şubat 2021, Çarşamba
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan laiklik savunuculuğu yaptı: Günde 100 kere laiklik demeliyiz

Yeni anayasa çalışmalarının gündeme geldiği şu günlerde , canlı yayında savunuculuğu yaptı. Arslan "Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan laiklik savunuculuğu yaptı: Günde 100 kere laiklik demeliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, yeni bir anayasa çalışmalarının sinyalini verip "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dün Halk TV'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan da konuğu CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ile konuyu değerlendirdi.

Türkiye'de yeni anayasa çalışması ile laikliğin kaldırılacağını iddia eden Ayşenur Arslan, laikliğin elden gitmemesi için her gün laiklik demek gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

100 KERE SÖYLEMEMİZ LAZIM
"Ben gelişmeleri çok kritik gördüğüm için bugün heyecanlı konuşabilirim bağışlasın herkes. Benim bu söylediklerime karşı biz de inanç özgürlüklerinden yanayız denilmesin istiyorum. Neden?

Zaten artık öyle olduğunu biliyoruz. Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu. Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek"

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