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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 04.02.2021 15:08
Güncelleme:04.02.2021 15:11
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı. ''YÖK'ün uygulamaya koyacağı önemli bir projenin müjdesini vermek istiyorum'' da diyen Başkan Erdoğan, ''YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz'' diye konuştu. Erdoğan, "Kendi kişisel çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında ortaya koyanların maskesini düşürmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı. ''YÖK'ün uygulamaya koyacağı önemli bir projenin müjdesini vermek istiyorum'' da diyen Başkan Erdoğan, ''YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz'' diye konuştu. Erdoğan, "Kendi kişisel çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında ortaya koyanların maskesini düşürmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÖK ANADOLU PROJESİ TANITIM TOPLANTISI'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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