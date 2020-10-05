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Aleyna Çakır davasında yeni iddia! Yeni suç duyurunda bulundu - 05.10.2020

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Giriş: 05.10.2020 12:39
Güncelleme:05.10.2020 15:25
Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı fuhuşa zorlayarak üzerinden para kazandığı iddiası gündeme gelirken ailenin avukatı Umur Yıldırım konu hakkında savcılığa yeni suç duyurusunda bulundu. Ümitcan Uygun ve ailesinin Aleyna Çakır'ın babası hakkında ortaya atılan çirkin iddialara da cevap verdi.
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