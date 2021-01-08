Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında beklenen adli tıp raporu aylar sonra çıktı. Raporda Aleyna Çakır'ın bornoz kuşağıyla asılma sebebiyle öldüğü kesinleşti. Müge Anlı yaptığı açıklamada, "Adli tıp raporu çıktı. Herkes 'beklenen rapor' diye servis etti. Ama benim beklediğim bir rapor değildi." dedi.