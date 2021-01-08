08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması

Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması - 08.01.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2021 15:23
Güncelleme:08.01.2021 15:28
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında beklenen adli tıp raporu aylar sonra çıktı. Raporda Aleyna Çakır'ın bornoz kuşağıyla asılma sebebiyle öldüğü kesinleşti. Müge Anlı yaptığı açıklamada, "Adli tıp raporu çıktı. Herkes 'beklenen rapor' diye servis etti. Ama benim beklediğim bir rapor değildi." dedi.
Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması
Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması
Müge Anlı 8 Ocak Cuma tek parça izle
Müge Anlı 8 Ocak Cuma tek parça izle
Zeynep Güngör ormanlık alanda ölü bulundu
Zeynep Güngör ormanlık alanda ölü bulundu
Müge Anlı 7 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 7 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 6 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 6 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 5 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 5 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 4 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 4 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 31 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 31 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 30 Aralık Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 30 Aralık Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayında yeni tanık ortaya çıktı!
Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayında yeni tanık ortaya çıktı!
Müge Anlı 29 Aralık Salı tek parça izle
Müge Anlı 29 Aralık Salı tek parça izle
Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia!
Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia!
Daha Fazla Video Göster