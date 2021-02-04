Başkan Erdoğan mesajı verdi PKK'yı korku sardı

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincar operasyonu hakkındaki soruları Üsküdar Kerem Aydınlar Camii çıkışında yanıtlamıştı.

Başkan Erdoğan, "Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur." ifadelerini kullandı.