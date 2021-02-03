PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
GÜNDEM AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Telegram hesabından yaptığı paylaşım ile güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu.
Terör örgütü PKK'ya Amanoslar'da bir darbe daha vuruldu. Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu İbrahim Şengül olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri KIRMIZI kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim ŞENGÜL...'' açıklamasında bulundu.
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