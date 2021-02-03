PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya Amanoslar'da bir darbe daha vuruldu. Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu İbrahim Şengül olduğu belirlendi.