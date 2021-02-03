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PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanı , terör örgütü /KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde saha sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde Amanos saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı , Telegram hesabından yaptığı paylaşım ile güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Terör örgütü 'ya 'da bir darbe daha vuruldu. dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı kategoride aranan, sözde Sorumlusu olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri KIRMIZI kategoride aranan, sözde Sorumlusu -Bedirhan kod adlı İbrahim ŞENGÜL...'' açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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