FETÖ'nün firari "emniyet imamı" Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in kardeşi olan Yasin Özdil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 2018'de Moldova'da yakalandı, Türkiye'ye getirilmesinin ardından tutuklandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Temmuz 2019'da dosyayı karara bağladı ve Özdil'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemenin gerekçeli kararında Özdil'in, ağabeyi gibi FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı ve örgüt içinde "Yılmaz" kod adını kullandığı anlatıldı.

Ayrıca Özdil'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve 20 binden fazla kez ByLock hedef IP'lerine erişim sağladığı belirtildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, yargılama sürecinde pişman olduğu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle Özdil'e takdiri indirimi uygulanmadı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına, delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmederek yerel mahkemenin verdiği 12 yıl hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu vurgulandı.