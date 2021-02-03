Menderes'teki göletlerde tehlike oluştu! 30 hane boşaltıldı

"54 YILDIR BURADAYIM, BÖYLE YAĞMUR GÖRMEDİM"

Gölet yakınında evi bulunan Ahmet Gül (54), doğduğundan beri yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nde ilk kez böyle bir afet yaşandığını belirtip, "Bir felaket yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Sayın kaymakamımız ve valimiz müdahale ettiler. Şu an tehlike az da olsa sürüyor. Çalışmalar devam ediyor. Dere kenarında bulunan evlerimizi boşalttık. Bu zamana kadar böyle bir felaket yaşanmamıştı. İki vatandaşımızı kaybettik. Araçlarıyla dere kenarından geçerken suya kapıldılar. Allah kimsenin başına vermesin, inşallah bir daha yaşamayız" diye konuştu.