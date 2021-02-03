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Menderes'teki göletlerde tehlike oluştu! 30 hane boşaltıldı

'in ilçesinde su seviyesinin yükselmesiyle taşma tehlikesi bulunan 'nde suyun tahliyesine başlandı. ’nin aldığı karar doğrultusunda, 'nin gölete yakın bölgesinde evleri bulunan 30 aile, tedbir amaçlı yakınlarının yanına gitti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Menderes'teki göletlerde tehlike oluştu! 30 hane boşaltıldı

'ne, aşırı yağışlar nedeniyle dolan su, gövdeye zarar verdi. Taşkın tehlikesine karşı gölet yakınında yaşayan 30 aile, dün akşam jandarma ekipleri tarafından evlerinden çıkartıldı. Aileler, yakınlarının yanlarına giderken, ekipleri bölgede tahliye çalışması başlattı. Doluluk seviyesini düşürmek ve tehlikeyi azaltmak amacıyla gölette tahliye sürerken, vatandaşlar tehlikenin az da olsa devam ettiğini söyledi.

İki kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiği bölgede, göletten taşan sular, yağmur suyu ile birleşince çok sayıda tarla ve ev de hasar gördü. Yeniköy Sulama Göleti ve çevresi dronla görüntülendi.

"BİRAZ DAHA YAĞSA GÖLET PATLAYACAKTI"

Mahalle sakinlerinden (57), "Dün çok yağmur yağdı. Bir aylık yağış 8 saatte geldi. Su çok ani geldi. Bu sene çok fazla orman yangını oldu, ağaçlar hasar gördü. Bunun da etkisiyle su birden hızlanarak, gölete doldu. Su taşkınından dolayı yarılma oluşmuş, eğer biraz daha yağmur yağsaydı göletimiz patlamış olurdu. Allah korudu. Şu an için bir tehlike olduğunu düşünmüyorum. Ekipler suyu tahliye ediyor. Tedbirli olmamız gerektiği söylendi. Muhtarlıktan anons yapıldı. Dere yatağında bulunan tehlikeli evleri boşalttılar" dedi.

"54 YILDIR BURADAYIM, BÖYLE YAĞMUR GÖRMEDİM"

Gölet yakınında evi bulunan (54), doğduğundan beri yaşadığı 'nde ilk kez böyle bir afet yaşandığını belirtip, "Bir felaket yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Sayın kaymakamımız ve valimiz müdahale ettiler. Şu an tehlike az da olsa sürüyor. Çalışmalar devam ediyor. Dere kenarında bulunan evlerimizi boşalttık. Bu zamana kadar böyle bir felaket yaşanmamıştı. İki vatandaşımızı kaybettik. Araçlarıyla dere kenarından geçerken suya kapıldılar. Allah kimsenin başına vermesin, inşallah bir daha yaşamayız" diye konuştu.

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