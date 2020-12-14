Başkan Erdoğan açıklamıştı! Esnafa ilaç gibi gelecek kira desteği







Kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede gelinen son durum, uygulanan tedbirlerin sahaya yansıması ve başta kiralar olmak üzere salgından olumsuz etkilenen kesimleri desteklemek için atılabilecek adımlar ele alınacak. Kira desteğinin yanı sıra su, elektrik ve doğalgaz faturaları için indirimin de gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca bankacılık tarafında da borç ötelenmesi, düşük faizli uzun vadeli kredi gibi seçenekler üzerinde de durulduğu ifade ediliyor.