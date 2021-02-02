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Son dakika:Mutasyonlu virüs bir ile daha sıçradı! Geniş güvenlik önlemi alındı

'ın ilçesinde yurt dışından geldiği belirlenen ve mutasyonlu virüs taşıdığından şüphelenilen bir kişi ve ailesi karantinaya alındı. Polis ekipleri ailenin binasının önünde güvenlik önlemi alırken, evdekilerin tedavilerine başlandı.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika:Mutasyonlu virüs bir ile daha sıçradı! Geniş güvenlik önlemi alındı

'ın ilçesinde, yurt dışından geldiği tespit edilen ve bulaştırıcılık oranı daha yüksek olan mutasyonlu virüs taşıdığından şüphelenilen bir kişi ve ailesi karantinaya alındı.

17 İL AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı 'nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklamasının ardından, Van'da da geçen hafta çalışmak için gittiği 'dan gelen bir kişinin taşıdığı belirlendi.

Bu kişi ve 5 kişilik ailesi, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için mutasyonlu virüs şüphesiyle Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanırken, polis ekipleri tarafından ise binanın önünde güvenlik önlemi alındı.

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