Son dakika:Mutasyonlu virüs bir ile daha sıçradı! Geniş güvenlik önlemi alındı
Van'ın Edremit ilçesinde yurt dışından geldiği belirlenen ve mutasyonlu virüs taşıdığından şüphelenilen bir kişi ve ailesi karantinaya alındı. Polis ekipleri ailenin binasının önünde güvenlik önlemi alırken, evdekilerin tedavilerine başlandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklamasının ardından, Van'da da geçen hafta çalışmak için gittiği Sırbistan'dan gelen bir kişinin koronavirüs taşıdığı belirlendi.
Bu kişi ve 5 kişilik ailesi, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için mutasyonlu virüs şüphesiyle Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanırken, polis ekipleri tarafından ise binanın önünde güvenlik önlemi alındı.
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