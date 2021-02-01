Son dakika: İzmir'de 4,8 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve bazı ilçelerinden hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre saat 23.46'da Karaburun açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.36 kilometre altında meydana gelen deprem İzmir merkez olmak üzere birçok yerden hissedilidi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 23.46'da 4, 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) February 1, 2021

abah saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KADİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.02.01 23:46:15 38.9875 26.0603 13.1 -.- 4.7 4.7 EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 23:31:00 40.0105 33.3245 5.1 -.- 2.2 -.- IRMAK-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel

2021.02.01 23:14:01 37.3837 30.5570 14.5 -.- 1.4 -.- SUSUZ-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.02.01 22:39:05 38.9710 26.0805 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 22:36:18 39.0263 26.0817 8.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 22:30:49 38.3242 44.3873 5.0 -.- 2.1 -.- GELENLER-BASKALE (VAN) İlksel

2021.02.01 22:28:10 38.9500 25.9775 6.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 22:26:42 38.2403 44.4382 5.0 -.- 3.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.02.01 21:55:48 38.9603 26.0125 4.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:55:24 39.4008 40.9037 7.7 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.02.01 21:37:58 38.9753 26.0070 5.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:33:45 38.9742 25.9415 9.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:31:13 38.9942 26.0043 13.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:18:49 38.9723 26.0120 8.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:10:21 39.0015 26.0003 8.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 20:52:22 38.9368 26.2748 18.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 20:49:49 39.0073 25.9002 9.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 20:47:05 38.9568 25.9593 16.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 20:45:46 38.9888 26.0033 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel