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Son dakika: İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan çıktı! AK Partili Bayram Şenocak gerçeği açıkladı: 1,5 yılda yaptığı konut sayısı sıfır

İl Başkanı , , ve İlçe Kongreleri’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul için kentsel dönüşümün en öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Şenocak, “AK Partili ilçe belediyelerimiz kentsel dönüşüm için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sadece Gaziosmanpaşa Belediyemiz, yılda ortalama 1.000 konut yapıyor. Seçim zamanı 1 yılda 20 bin, 5 yılda ise 100 bin yeni konut vadeden başarısız ’nın 1,5 yılda yaptığı konut sayısı, sıfır. ’de, AK Parti döneminde tamamlanan sosyal konutların açılışını yapmaktan öte tek bir çivi dahi çakmadı. Üstelik ’nin deprem bütçesini de yüzde 65 azalttı.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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'da 6. hafta ilçe kongreleri , ve İlçe Kongreleri'yle tamamlandı. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla yapılan kongrelerde yeni dönemin temizlik, maske ve mesafe kuralına ihtimam gösterildi. Kongrelere; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti İstanbul İl Başkanı , milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERDİĞİ SÖZLERİ UNUTTU"
CHP'li 'nın kentsel dönüşüm çalışmaları için verdiği sözleri hatırlatan Şenocak, "Kentsel dönüşüm, İstanbulumuz için en öncelikli gündem maddelerinden biridir. Bu konuda İstanbul'daki ilçe belediyelerimiz özverili ve gayretli çalışmalarını sürdürüyorlar. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı ilçelerden biri de Gaziosmanpaşa'dır. Bakınız, Gaziosmanpaşa Belediyemiz yılda ortalama 1.000 konut yapıyor. Bir de CHP'li İBB yönetimine bakalım. Göreve geldikleri günden bugüne 1,5 yıl geçti. Kaç tane konut yaptılar biliyor musunuz? Sıfır. Seçim zamanı, 1 yılda 20 bin 5 yılda ise 100 bin yeni konut yapacağını vadeden başarısız İBB Başkanı, 1,5 yılda 1 konut bile tamamlayıp teslim etmiş değil. Bugüne kadar yaptığı tek şey Silivri'de AK Parti döneminde yapımı tamamlanan sosyal konutların açılışını yapmak oldu. Üstelik bu sosyal konutların da yapılmasına karşı çıkmışlardı. Zamanında karşı çıktıkları projenin açılış törenini yapıp, bir de utanmadan 'Biz yaptık' diye şov yapıyorlar. Onlar şov yapar, AK Parti icraat yapar, fark bu." dedi.

"İBB'NİN DEPREM BÜTÇESİNDE YÜZDE 65 KESİNTİ YAPTI"
CHP'nin hiçbir zaman millete hizmet etmek gibi bir derdi olmadığını vurgulayan Şenocak, "İstanbul, deprem fay hattında bulunan bir şehir. Bu nedenle şehrimize kentsel dönüşüm faaliyetleri büyük önem taşıyor. Ancak bunun için de İBB'nin yeterli bütçe ayırması gerek. Seçim zamanı kentsel dönüşüm konusunda büyük sözler veren CHP'li İBB Başkanı, 2020 yılı bütçesinde en büyük kesintiyi yüzde 65 oranında deprem bütçesinde yaptı. AK Parti döneminde 1 milyar 012 milyon TL olan deprem bütçesini 347 milyon TL'ye düşürdü. Bu CHP zihniyetinin, hiçbir zaman millete hizmet etmek gibi bir derdi olmadı." diye konuştu.

KAYA: "AK PARTİ, BU ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE EDENLERİN BULUŞTUĞU MERKEZDİR"
Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızı, valilerimizi, kaymakamlarımızı, asker ve polislerimizi hedef alıp çirkin ithamlarda bulunanlar HDP'ye tek laf etmiyor. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarına kavuşmak için eylem yapan anneleri görmezden geliyorlar. Ne CHP ne de İYİ Parti, evlatlarına kavuşmak isteyen acılı ailelerin çığlığına kulak asmıyor. Siyasi menfaat uğruna terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'ye laf edemeyenlere inat, biz Diyarbakırlı annelerin yanında olmaya, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. AK Parti sadece bugünlerin partisi değildir. AK Parti, bu ülkenin geleceğinin partisidir. Türkiye'nin geleceği için gece-gündüz mücadele eden dava insanlarının buluştuğu merkezdir." ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Delegelerin oylarıyla; bayrak değişimlerinin yaşandığı Gaziosmanpaşa'da Fatih Aydemir, Eyüpsultan'da Muhammet Vanlıoğlu ilçe başkanlığına seçildi. Şile'de ise Erdoğan Akgül tekrar ilçe başkanlığına seçildi.





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