"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERDİĞİ SÖZLERİ UNUTTU"

CHP'li İBB Başkanı'nın kentsel dönüşüm çalışmaları için verdiği sözleri hatırlatan Şenocak, "Kentsel dönüşüm, İstanbulumuz için en öncelikli gündem maddelerinden biridir. Bu konuda İstanbul'daki ilçe belediyelerimiz özverili ve gayretli çalışmalarını sürdürüyorlar. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı ilçelerden biri de Gaziosmanpaşa'dır. Bakınız, Gaziosmanpaşa Belediyemiz yılda ortalama 1.000 konut yapıyor. Bir de CHP'li İBB yönetimine bakalım. Göreve geldikleri günden bugüne 1,5 yıl geçti. Kaç tane konut yaptılar biliyor musunuz? Sıfır. Seçim zamanı, 1 yılda 20 bin 5 yılda ise 100 bin yeni konut yapacağını vadeden başarısız İBB Başkanı, 1,5 yılda 1 konut bile tamamlayıp teslim etmiş değil. Bugüne kadar yaptığı tek şey Silivri'de AK Parti döneminde yapımı tamamlanan sosyal konutların açılışını yapmak oldu. Üstelik bu sosyal konutların da yapılmasına karşı çıkmışlardı. Zamanında karşı çıktıkları projenin açılış törenini yapıp, bir de utanmadan 'Biz yaptık' diye şov yapıyorlar. Onlar şov yapar, AK Parti icraat yapar, fark bu." dedi.