01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstifa edip “HDP ile aranıza mesafe koyun” diyen 3 vekile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürklü HDP yanıtı

İstifa edip “HDP ile aranıza mesafe koyun” diyen 3 vekile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürklü HDP yanıtı

’nin ile iş birliğini mektup yoluyla eleştiren ve yanıt alamayan , ve geçtiğimiz günlerde istifa ettiklerini açıkladılar. Mehmet Ali Çelebi’nin “HDP ile aranıza mesafe koyun” ifadeleri dikkat çekti. Partisi istifalarla sarsılan CHP Genel Başkanı günler sonra garip açıklamaya imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ten örnek verdi ve “'de bütün partilerle görüşebilen tek parti biziz. Bakın Atatürk diyorsunuz. Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
ABONE OL
İstifa edip “HDP ile aranıza mesafe koyun” diyen 3 vekile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürklü HDP yanıtı

Geçtiğimiz günlerde 'den, partinin ve CHP Genel Başkanı 'nun politikalarından rahatsızlık duyduğunu belirterek Milletvekili , Milletvekili ve Milletvekili , istifa etti.

İstifaların yankıları devam ederken 3 vekilin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin de detayları ortaya çıkmaya başladı.

HDP İLE MESAFE
İstifa eden vekillerin CHP'nin ile iş birliği yapması ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasını gerekçe göstererek istifa etmesine Kılıçdaroğlu, karşı çıktı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci , üç vekilin "HDP'ye mesafe koyun" talebine Kılıçdaroğlu'nun, şu karşılığı verdiğini söyledi;

ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDA...

"CHP ayrı parti, HDP ayrı parti. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Ancak HDP ile de görüşebiliyoruz. 'de bütün partilerle görüşebilen tek parti biziz. Bakın Atatürk diyorsunuz. Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti. 'ya bakın. Çatışmaların kökeninde hep etnik köken, din ve mezhep farklılıkları var. Biz Atatürk'ün gösterdiği yolda güçlü bir Türkiye için birlikte hareket edilmesini savunuyoruz."

"YİNE KAN KUSUP, KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM"

Mehmet Ali Çelebi, Temmuz 2018'de, milletvekili olmasından 1 ay sonra partide gördüğü sorunlara dair bir bildiriyi, şahsi twitter hesabımdan yayınlayarak, 20 Temmuz 2018'de partide ilkesel değişim için imza verdiğini, kurultaya gidilerek partinin dinamik bir dönüşümden geçmesi adına tartışma yapılmasını doğru bulduğunu anlattı.

Verdiği imzanın, şahıslarla ilgili değil ilkelere dair olduğunu ancak kasıtlı olarak şahıslara indirgenip ötekileştirme aracı olarak kullanıldığını ileri süren Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetmedi, imza sürecinde kraldan çok kralcı mevcut bir milletvekili tarafından İzmir'e sokulmamakla tehdit edildim. Yine kan kusup kızılcık şerbeti içtim. Parti içi demokrasi istediğim ve partimizin ilerlemesi adına düşündüğüm ilkeleri talep ettiğim için dahil sonrasındaki 1,5 senelik süreçte mobinge varan ötekileştirme (imzacılar, darbeciler söylemleriyle taciz, selam vermeme, uzak durma, aba altından sopa gösterme, beraber itiraz ettiğimiz vekillerden koparmaya çalışma vb.) artan bir şiddetle devam etti. Yel kayadan ne koparırsa sonuç o olmuştur. Silivri'de yıllarca cezaevinde çürütülme tehdidine meydan okumuş Çelebi'ye bunlar işlememiştir. İktidara yürümek için çözülmesi elzem olan yapısal sorunları sürekli gündemde tutmaya devam ettim."

Mehmet Ali Çelebi, 2 yıl boyunca onlarca itiraz ve birçok görüşmeden sonra son çağrılarını 10 Aralık 2020'de CHP yönetimine ve milletvekillerine gönderdikleri mektupla yaptıklarını ifade ederek, 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptıkları görüşmelerde, "partide birlik için adım atılmalı" diye ısrar ederek, 3 vekil imzalı görüşlerini sunduklarını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den 2018 göndermesi! Sistem nasıl çöktü? CHP'DEN İSTİFA EDEN MEHMET ALİ ÇELEBİ'DEN 2018 GÖNDERMESİ! SİSTEM NASIL ÇÖKTÜ?
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e 'Hodri meydan' çıkışı CHP'DEN İSTİFA EDEN MEHMET ALİ ÇELEBİ'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'E 'HODRİ MEYDAN' ÇIKIŞI
Son dakika: CHP'li Cahit Berkay'dan istifa eden vekillere tepki: Size oy verenleri enayi yerine koydunuz SON DAKİKA: CHP'Lİ CAHİT BERKAY'DAN İSTİFA EDEN VEKİLLERE TEPKİ: SİZE OY VERENLERİ ENAYİ YERİNE KOYDUNUZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA