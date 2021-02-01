Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi.

Deprem saat 8.46'da yerin 20.69 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

45 DAKİKA İÇERİSİNDE 4 BÜYÜK DEPREM

İzmir'de 45 dakika içerisinde 4 büyük deprem gerçekleşti. Depremlerin büyüklüğü, 4.1, 5.1, 4.8 ve 4.7 olarak belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD: "Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerde kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Köşger, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedilmişti.

SON DEPREMLER (01 ŞUBAT 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.01 08:47:53 38.9600 26.0400 7.0 -.- 5.2 -.- AEGEAN SEA Otomatik

2021.02.01 08:20:11 38.9592 25.9840 10.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 08:03:23 38.9747 26.0502 9.0 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 07:40:50 36.3300 27.9383 14.3 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.01 04:45:21 38.9633 26.0665 4.7 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 02:53:47 38.9848 26.0467 14.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 02:26:43 37.8200 27.3497 1.7 -.- 1.6 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.02.01 01:20:53 35.2493 26.3210 7.1 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.01 01:02:19 38.9777 26.0765 3.9 -.- 3.0 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 00:49:20 37.9057 26.5037 7.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 00:42:27 38.9990 26.0498 9.0 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 00:08:53 39.1043 36.0985 6.1 -.- 1.5 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.01 00:03:09 39.1252 36.1113 5.0 -.- 2.1 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel