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Başkan Erdoğan Elon Musk görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

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Giriş: 27.01.2021 21:05
Güncelleme:27.01.2021 21:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları açıkladı.

İŞ BİRLİKLERİ KONUŞULDU

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ElonMusk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı." denildi.

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