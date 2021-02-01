01 Şubat 2021, Pazartesi
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Bakanlık açıklama yaptı! Sokağa çıkma kısıtlamasında 31 bin adli ve idari işlem yapıldı

hafta sonu uygulana hafta sonu yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada 31 bin 69 kişiye ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını belirtti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Bakanlık açıklama yaptı! Sokağa çıkma kısıtlamasında 31 bin adli ve idari işlem yapıldı

: 25 Ocak-1 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 69 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

" ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam *31 bin 69* kişiye ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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