Türkiye'nin kritik Irak ziyareti PKK'yı panikletti! Cemil Bayık Barzani'ye yalvardı

Irak'ın Sincar bölgesini işgal eden terörist unsunların temizlenmesi ve Kandil'e bir kara harekâtı planlaması ve Türkiye'nin Irak'a yaptığı kritik ziyaret, zaten çöküşte olan PKK'yı iyice köşeye sıkıştırdı. Sınır ötesine gerçekleştirilen Pençe harekâtlarıyla Haftanin, Hakurk, Gara, Kanimasi, Amediye, Derkar, Batufa, Şeladiz bölgelerinden temizlenen PKK'lı teröristler İran sınırındaki Kandil bölgesine hapsoldu.