31 Ocak 2021, Pazar
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Türkiye'nin kritik Irak ziyareti PKK'yı panikletti! Cemil Bayık Barzani'ye yalvardı

Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı 'in Irak'a yaptığı kritik ziyarette 'a ve 'e bölgesel Kürt yönetimi ve Irak Merkezi hükümetiyle olası bir harekat planlaması PKK'yı panikletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da olası ortak operasyon hakkında söylediği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin ardından terörist elebaşlarından , adeta Barzani'ye yalvardı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.01.2021
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Türkiye'nin kritik Irak ziyareti PKK'yı panikletti! Cemil Bayık Barzani'ye yalvardı

Irak'ın bölgesini işgal eden terörist unsunların temizlenmesi ve 'e bir kara harekâtı planlaması ve 'nin Irak'a yaptığı kritik ziyaret, zaten çöküşte olan PKK'yı iyice köşeye sıkıştırdı. Sınır ötesine gerçekleştirilen Pençe harekâtlarıyla , , , , , , , bölgelerinden temizlenen PKK'lı teröristler sınırındaki Kandil bölgesine hapsoldu.

Bu bölgeye de gerçekleşen hava harekâtlarından dolayı adım atamaz hale gelen PKK, Türkiye'nin Sincar ve Kandil'e yönelik olası kara harekâtı karşısında şaşkına döndü.

"BÖLGESEL YÖNETİMİ DE PEŞMERGEYİ DE TANIYORUZ"

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden sözde KCK Yürütme Konseyi Başkanı , KDP'nin varlığını, Irak Bölgesel Kürt yönetiminin mevcut statüsünü tanıdıklarını ve buna karşı olmadıklarını belirterek, Barzani ailesiyle ve KDP ile birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.

Bölgesel Kürt yönetiminin bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini belirten Bayık, Türkiye'nin masadaki harekât planından korkup KDP'ye adeta yalvardı: "Hareketimiz adına, hem Kürt halkına hem de dünya halklarına söz veriyorum.

Biz Başur'un (Kuzey Irak) statüsünü de Başur hükümetini de peşmergeyi de kabul ediyoruz. Tanıyoruz. Bizim onlarla hiçbir sorunumuz yok" dedi.

TÜRKİYE'YLE ORTAK OPERASYONA GİRMEYİN

Irak Bölgesel yönetiminden Türkiye'yle işbirliği yapmayarak, ortak operasyonlara girişmeyeceğine dair söz vermesini isteyen Bayık, "Barzani ve KDP artık Türkiye'nin siyasetine hizmet etmesinler. Onlar da bu sözü vermelidir.

Eğer bu sözü verirlerse yaşanan sıkıntıların çözümü daha rahat olur. Halkımızdan istediğimiz bu konu üzerinde dursunlar. KDP'yi Türkiye'yle ortak operasyon yapılmaması için ikna etsinler" dedi.

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