Evde çıkan yangında Sevim Kayhan ve Melek Dağ can verdi!
Son dakika haberine göre; Konya'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinde çıkan yangında paniğe kapılıp, pencereden atlayan Melek Dağ ile alevlerin arasında kalan annesi hemşire Sevim Kayhan'ın otopsi işlemleri devam ediyor. Sevim Kayhan'ın eşinden boşandıktan sonra Afyonkarahisar'daki görevinden tayin istediği ve 3 ay önce Konya'da göreve başladığı öğrenildi.
Yangın önceki gece saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokakta bulunan bir apartmanın 5. Katındaki dairede meydana geldi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Sevim Kayhan, kızıyla birlikte 3 ay öce yangının çıktığı daireye taşındı.
Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alevlerden kaçmak için pencereye çıkan küçük Melek, kol, bacak ve saçından oluşan yanıklar nedeniyle daha fazla acıya dayanamayarak kendisini pencereden aşağıya bıraktı.
Ambulansa alınan küçük Melek'in yapılan müdahale sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler içeriye girdiklerinde anne Sevim Kayhan yanmış cesedi ile karşılaştı. Evde çalışma yapan itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri ilk belirlemelere göre yangına şarjda bulunan cep telefonunun neden olduğunu belirledi.
YENİ BİR HAYATA BAŞLAMAK İÇİN TAYİN OLMUŞ
Sevim Kayhan, geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandıktan sonra Afyonkarahisar'da görev yaptığı hastaneden tayin isteyerek 3 ay önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görev yapmaya başladığı öğrenildi. Kayhan'ın kızını anaokuluna yazdırdığı belirtildi.
Kayhan'ın kısa süre önce de arkadaşlarına, 'Kızımla birlikte yeni bir hayata başlayacağım. Güzel günler bizi bekliyor' dediği öğrenildi. Öte yandan evde bulunan ve küçük Melek'in annesine aldırdığı iki adet balıkta yangın sırasında bulunduğu akvaryumda öldüğü görüldü.
Yangını ve kızın aşağıya düşme anını gören karşı binada oturan Hüseyin Çal, SABAHA'a konuştu. Çal, "Sesler üzerine aşağıya indim. Çocuğun bulunduğu odadan duman çıkıyordu. Çocuk penceredeydi. Çocuk sonra ayaklarını dışarı doğru çıkardı. Karşıdaki komşumuzda, 'Dur, atlama, bekle. Seni kurtaracağız geliyorlar' dedi. Çocuk daha sonra kendisini aşağıya doğru bıraktı.
Önce tenteye çarptı sonra da maalesef iki metre önüme düştü. Sonra ambulans geldi. Hemşire çocuğa müdahale etmek istedi ancak yukarıdan üzerimize alevler düşüyordu. Ben de müdahale edebilsin diye üzerlerinde siper oldum. Çocuğa müdahale ettiklerinde maalesef öldüğünü söylediler. Sonra eve baktıklarında annesinin de öldüğü tespit edildi" dedi.