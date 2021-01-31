CHP'de kadrolaşma itirafı krizi! Görüntüyü kim sızdırdı araştırması



İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: İki senedir "Her şeyleri yalan ve illüzyon" dememiz boşuna değil. Bir kez daha gördük ki bu video İBB'deki partizanlığın açıkça itirafıdır.