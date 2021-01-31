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CHP'de kadrolaşma itirafı krizi! Görüntüyü kim sızdırdı araştırması

Son dakika haberine göre; İBB'deki kadrolaşma İstanbul İl Başkan Yardımcısı ’ın itirafıyla gün yüzüne çıkması CHP'de yeni kriz yarattı. CHP'de görüntüleri kimin sızdırdığı araştırılmaya başlandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.01.2021
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CHP'de kadrolaşma itirafı krizi! Görüntüyü kim sızdırdı araştırması

İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda kaydedilen görüntüler sosyal medyaya düştü. O görüntülerde CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı 'ın, İBB'deki kadrolaşmayı itiraf ettiği ifadeler yer alırken, Nas'ın, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, 'den 15, diğerleri (, ve 'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullandığı duyuluyordu.



ACİL TOPLANTI KARARI
18 Ekim tarihli toplantıya ait olduğu değerlendirilen skandal görüntüler sonrası CHP'nin kadrolaşmada nasıl taksimata gittiği gün yüzüne çıkarken, Başkanı başta olmak üzere ana muhalefet partisinin temsilcileri, büyükşehir belediyesinde yaşanan kadrolaşmanın itiraf edildiği görüntüler karşısında tek kelime edemedi. İttifak paydaşlarına kontenjan açtıklarını söyleyen Nas, 'ye sık sık asılsız suçlamalarda bulunan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili 3 gündür sessizliğini koruyor.


CHP İstanbul İl Başkanı 'nu çılgına çeviren görüntülerin ifşa olmasının ardından CHP Meclis Grubu'nun acil toplantı kararı aldığı öğrenildi. Toplantıda görüntülerin sosyal medyaya nasıl düştüğü ve nasıl sızdırıldığı konusunun masaya yatır��lacağı öğrenildi.



BELEDİYEYİ YAĞMALIYORLAR
AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. : İBB'yi resmen yağmalıyorlar, yandaşlarına peşkeş çekiyorlar.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: İstanbul'a tek çivi çakmayan, vaatleri fos çıkan İBB Başkanı'na yalancılık, partizanlık ve tembellik ödülü verilmesini öneriyorum. Kimden mi? Bu işlerin ustası Kılıçdaroğlu'ndan.


İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı : İki senedir "Her şeyleri yalan ve illüzyon" dememiz boşuna değil. Bir kez daha gördük ki bu video İBB'deki partizanlığın açıkça itirafıdır.

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