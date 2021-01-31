Melih Altınok yazdı: Habertürk'ün gücü sinsiliğinde

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, taraflı yayınları ve algı operasyonlarıyla milyonların tepkisi çeken Habertürk'ün skandallarını kaleme aldı.

İşte Melih Altınok'un kaleme aldığı "Habertürk: Gücü sinsiliğinde" yazısının detayları;

Gazetecinin ve onun çalıştığı kurumların sorumluluğu "tarafsızlık" rolü yapmak değil, olaylara eleştirel yaklaşmaktır.

Kısacası, taraf olabilirsiniz ama hakkaniyeti kaybetmemek şartıyla...

Gerçekçi olan budur.

Aksi halde ortaya, yıllardır eğreti bir tarafsızlık maskesiyle sinsi muhalefet yürüten Habertürk gibi garabetler çıkar.

Sözünü ettiğim sinsiliği biraz açayım isterseniz...

Habertürk, tartışma programlarında güya eşitliği sağlamak için CHP taraftarı konuklarının karşısına çıkartacağı konukları özenle seçiyor.

Sistematik olarak, iktidar destekçilerinin görünce yüz çevirdiği, muhafazakârdindar, demokrat görünümlü kaypak figürleri, AK Parti'yi dövdürmek için militan CHP'li tiplerin karşısına oturtuyor.

Dahası onları meşhur edip medyada etkin figürler haline getiriyor..

Yıllarca İslamcı pozlarıyla ortalıkta dolanıp bugün Suudi sermayeli Independent Türkçe'nin omzundan mahallesine ateş eden Nevzat Çiçek gibileri mesela... Turgay Ciner'in, Kenan Tekdağ ve Fatih Altaylı gibi kurmaylarının vitrine çıkardığı piyonlardan başkası değiller.

Ancak uzun zamandır dile getirdiğimiz bu sahtekârlık hali, geçen cuma gecesi bir anda deşifre oluverdi.

Gazetemizin yazarlarından Hilal Kaplan, Hülya Hökenek'in kendisi hakkında dedikodu yaptırdığı programına telefonla bağlandı.

Zamanında Habertürk'te adeta üs kurmuş ve bugün cezaevinde ya da firarda olan FETÖ'cü yöneticilerin isimlerini tek tek saydı.

Ardından kendine bakmadan Kaplan'a FETÖ'cü imasında bulunan İsmail Saymaz'a "15 Temmuz sonrası ByLockçuları aklamak için apar topar ABD'ye gidip röportaj yapan sen miydin" diye sordu.

"AK Parti'ye oy kaybettiriyorlar, ona üzülüyorum" şeklindeki yakınmalarından özde AKP'li olduğunu anladığımız Nihal Bengisu Karaca'yı falan da es geçmedi.

Tane tane, soğukkanlılığını kaybetmeden, ekranlarında peynir ekmek yer gibi yurtseverlerin itibar suikastına uğradığı HT'nin maskesini düşürüverdi.

"Gücü özgürlüğünde" mottosuyla yayın yapan HT ne mi yaptı?

Ne yapacak?

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