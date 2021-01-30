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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik tarih açıklandı! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı... Kritik tarih açıklandı! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika... Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Merakla beklenen toplantının tarihi belli oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.01.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 17:16
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Salgına ilişkin son durumun görüşüleceği kritik Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. 2021 yılının ikinci Kabine Toplantısı'nın tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Normalleşme süreci, sokağa çıkma yasağı, kafeler ve lokantalar ile ilgili yeni kararların alınması beklenen Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM ED��YOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Son dakika haberine göre, 2021 yılının ikinci Kabine Toplantısı'nın 01 Şubat Pazartesi tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Kabine Toplantısı'nda lokanta, restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan yeni kararları açıklayacak.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili yeni karar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında belli olacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yaptığı son dakika açıklaması ile normalleşme hakkında şuan için erken olduğunu ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Konu hakkında yeni açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi. BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan,
"Aşılandık diye tedbirleri elden bırakmayacağız. Bu aşılamanın tabi ki toplumsal bağışıklığa çok önemli bir katkısı var. Normalleşme sürecine de katkı sağlayacaktır. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.