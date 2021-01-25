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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: 1 Şubat'ta kafeler açılacak mı? Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı son dakika: 1 Şubat'ta kafeler açılacak mı? Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Son dakika... Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, kafe, lokanta ve restoranlara paket servis ya da gel-al hizmeti verme yetkisi verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması için Kabine toplantısını işaret etmişti. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de, kafe ve lokantaların normale döneceği tarih oldu. Peki, 1 Şubat'ta kafeler açılacak mı? Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 12:09
Son dakika... Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kısıtlamaların esnetilmesi ile ilgili Kabine toplantısını işaret etmişti. Vaka sayılarının belli bir sayının altına düştükten sonra kademeli olarak kaldırılacak kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Bu kısıtlamalardan biri de kafe ve lokantalar oldu. Peki, 1 Şubat'ta kafeler açılacak mı? Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta ve restoran gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Yılın ikinci Kabine toplantısı tarihi açıklandıktan sonra ahaber.com.tr'de yer alacak. Toplantıda kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
HANGİ TARİHTE AÇILABİLİR?
Geçtiğimiz aylarda 30 binli rakamları gören koronavirüs günlük vaka sayısının 5 binlerin altına düşmesinin ardından kısıtlamalarda esneme yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre, kademeli esnemeye geçilebilmesi için 5 binlerde seyreden günlük vaka sayısının binin altına düşmesi ve aşılamada ikinci kademeye geçilmesi gerekiyor.
Normalleşme süreci, daha önce olduğu gibi yine adım adım ilerleyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili düzenlemeler ilk adım olacak. Buna göre, öncelikle hafta içi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23.00'e çekilebileceği konuşuluyor. Hafta sonu, 56 saat süren kısıtlamaların, gündüz için kaldırılması da gündemde.
RESTORANLAR AÇILDIĞINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Restoran, lokanta ve kafelerin de belli kurallarla yeniden müşteri kabul etmeye başlayabileceği konuşuluyor. Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak tedbirleri belirledi. Restoranlarda masalar arasındaki mesafeye dikkat edilecek, müşteriler HES kodu sorgulanarak içeri alınacak. Her masada hijyen ürünleri yer alacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.
Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.