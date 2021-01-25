Kabine toplantısı son dakika: 1 Şubat'ta kafeler açılacak mı? Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Son dakika... Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, kafe, lokanta ve restoranlara paket servis ya da gel-al hizmeti verme yetkisi verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması için Kabine toplantısını işaret etmişti. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de, kafe ve lokantaların normale döneceği tarih oldu. Peki, 1 Şubat'ta kafeler açılacak mı? Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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