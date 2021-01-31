Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

GÜNEY AMERİKA'DA VAKA SAYILARI

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 176 bin 975 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise, 223 bin 971'e ulaştığı bildirildi. Arjantin'de şu ana kadar 1 milyon 922 bin 264 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 47 bin 931 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya'da toplamda 53 bin 650 kişinin hayatını kaybettiği ve şu ana kadar 2 milyon 86 bin 806 vaka tespit edildiği açıklandı.