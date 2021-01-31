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Son dakika: CHP yönetiminden "ikna" mesajı! Salıcı: Kafası karışan varsa ikna edelim!

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 11:20
Güncelleme:31.01.2021 11:20
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna''mesajı gönderdi. Genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından gönderilen mesajda ''soğukkanlı olun, kafası karışanlar varsa ikna edin'' çağrısı dikkati çekti. A Haber'in edindiği özel bilgileri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna''mesajı gönderdi. Genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından gönderilen mesajda ''soğukkanlı olun, kafası karışanlar varsa ikna edin'' çağrısı dikkati çekti. A Haber'in edindiği özel bilgileri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

CHPde kırmızı alarm! CHP yönetiminden ikna mesajı CHP'DE KIRMIZI ALARM! CHP YÖNETİMİNDEN "İKNA" MESAJI
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