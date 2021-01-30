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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Kargo ve posta taşımacıları öncelikle aşılanacak gruplar listesine alındı

'de aşısı yaptıranların sayısı 2 milyona yaklaştı. Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Pandemide sağlıkçılardan sonra 200 bin kargo ve posta taşımacıları öncelikle aşılanacak gruplar listesine alındı. Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, "Pandemide vatandaşa lojistik destek veren ve çok kişiyle temas halinde olan çalışanların ilk etapta aşılanacak olması çok sevindirici." dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Kargo ve posta taşımacıları öncelikle aşılanacak gruplar listesine alındı

Kovid-19 salgınının en başında evlere kadar maske ve maaş ulaştıran, küçük köy ve kasabalarda 65 yaş üstü vatandaşların market alışverişine kadar yaparak kapılarına bırakan fedâkar kargo ve posta çalışanları Kovid-19 aşısı vurulacaklar listesinde öncelikli grup sırasına alındı.

AŞI OLAN KİŞİ SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

- Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen'in Başkanı Ömer Budak, A.Ş. Genel Müdürü 'in destekleri ile 'ndan 43 bin PTT çalışanının yanı sıra 200 bin posta ve kargo çalışanı için aşıda öncelik sırası aldıklarını anlattı.

Budak, "Türkiye'de şu an yaklaşık 200 bin civarında kargo ve posta çalışanı var. Vatandaşın e-ticarete yönelmesi kargoda patlamaya neden oldu. PTT de bu kapsamda güvenilir olması açısından ciddi anlamda tercih edildi. Sosyal yardımların ve maskelerin evlere kadar dağıtılması, yardım ve desteklerin evlere ulaştırılmasında görev aldılar. Köylerde ilçelerde posta çalışanları yaşlıların ev ihtiyaçlarına kadar karşıladı. Çok fazla kişiyle temas halinde bulunmaları, kendi iş yerlerinde sabah bir araya gelmek zorunda olmaları kargocuların da sağlığını tehdit etti. Bu nedenle çalışanların ilk etapta aşılanacak olması oldukça sevindirici" dedi.

"DARP EDİLDİK"
Budak, "Pandemi sürecinde birçok acı olayla karşılaştık. Kapıyı açmamadan tutun da, 'Uzattığın kalemi almam' diyenler, 'Sen kargoyu kapının önüne bırak git, açıl' diyenler, 'Niye geldin, bu tebligatı getirdin' diyenler gibi birçok tepki gösteren vatandaş oldu. Posta ve kargo çalışanları darp olaylarına maruz kaldı. Bunlarla ilgili hukuki süreçler devam ediyor. Arkadaşlarımıza bu süreçte vebalıymış gibi yaklaşılması bizleri derinden üzdü. Aşı ile birlikte posta ve kargo çalışanlarına karşı bu rencide edici tutumun da son bulmasını bekliyoruz" dedi.

AŞI SIRALAMASI NASIL OLACAK?

aşı sıralaması şu şekilde gerçekleşecek;


COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?
COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.

AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?
18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.


ÇOCUKLARA AŞI VURULACAK MI?
T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

İNAKTİF COVID-19 AŞISI NEDİR?
İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19'a neden olan Yeni Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.

TÜRKİYE'DE NEDEN ÖNCELİKLE ÇİN'DE ÜRETİLEN COVID-19 AŞISININ KULLANILMASI TERCİH EDİLDİ?
Aşı tercihinde aşının güvenli ve etkin olması en önemli kriterdir. Ülkemizde en kısa sürede ve en geniş kapsayıcılıkla toplumun aşılanmasını sağlamak üzere aşı teminine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

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