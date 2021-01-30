Budak, "Türkiye'de şu an yaklaşık 200 bin civarında kargo ve posta çalışanı var. Vatandaşın e-ticarete yönelmesi kargoda patlamaya neden oldu. PTT de bu kapsamda güvenilir olması açısından ciddi anlamda tercih edildi. Sosyal yardımların ve maskelerin evlere kadar dağıtılması, yardım ve desteklerin evlere ulaştırılmasında görev aldılar. Köylerde ilçelerde posta çalışanları yaşlıların ev ihtiyaçlarına kadar karşıladı. Çok fazla kişiyle temas halinde bulunmaları, kendi iş yerlerinde sabah bir araya gelmek zorunda olmaları kargocuların da sağlığını tehdit etti. Bu nedenle çalışanların ilk etapta aşılanacak olması oldukça sevindirici" dedi.