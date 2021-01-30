Bomba düzeneği ile yakalandı! Suriye'den gelen terörist bombalı eylem yapacaktı





HER YERE PATLAYICI SAKLAMIŞLAR

Mardin polisinin, 2 Suriyelinin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa'da baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 4 terörist tutuklanırken, patlayıcı maddelerin ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirildiği ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularında da saklandığı ortaya çıktı.