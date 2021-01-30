Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 30 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı..
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Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 30 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı..
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN GÜNLÜK VAKA TABLOLARI
29 OCAK
28 OCAK
27 OCAK
26 OCAK
25 OCAK
24 OCAK
23 OCAK
22 OCAK
21 OCAK
20 OCAK
19 OCAK
18 OCAK
17 OCAK
SON DAKİKA | SAĞLIK BAKANLIĞI 29 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
SON DAKİKA: İNGİLTERE'DE 29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLADI! VAKA SAYISI 30 BİNİN ALTINDA GERİLEDİ