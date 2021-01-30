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Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 30 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı..

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 30 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı..

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN GÜNLÜK VAKA TABLOLARI

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? SON DAKİKA | SAĞLIK BAKANLIĞI 29 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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