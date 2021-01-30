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Yunanistan Rusya lideri Putin’i “25 Mart Bağımsızlık Günü” törenlerine davet etti! Putin “olumsuz” yanıt verdi

Yunanistan, törenlerine davet ettiği Devlet Başkanı 'den "olumsuz" yanıt aldı. Olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin “Ama şimdi ne değişti? Rusya’da Yunanistan’ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki , ’a oldukça epey üs vermiş olan savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Yunanistan Rusya lideri Putin’i “25 Mart Bağımsızlık Günü” törenlerine davet etti! Putin “olumsuz” yanıt verdi

'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, törenleri hazırlıklarına başladı. yönetimi, bağımsızlık törenlerine davet ettiği Devlet Başkanı 'den aldığı "olumsuz" yanıt ülkede hayal kırıklığı yarattı. Kremlin sözcüsü , dün yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in, 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200'üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan'daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen, "Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını" söyledi.

Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin "Ama şimdi ne değişti? Rusya'da Yunanistan'ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington'a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi. gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu.

Atina yönetiminin, 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu da bulunuyor.

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