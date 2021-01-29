Son dakika: İngiltere'de 29 Ocak koronavirüs tablosu açıkladı! Vaka sayısı 30 binin altında geriledi

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 79 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 772 bin 813'e yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde bin 245 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam can kaybı da 104 bin 371'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 7,8 milyon insanın aşılandığı belirtildi.