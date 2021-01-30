30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı! 129 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı! 129 kişi hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2021 20:34
Güncelleme:30.01.2021 20:34
Sağlık Bakanlığı bugünün Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin koronavirüs salgınyla mücadelesindeki son durumu...

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerinin açıklandığı tabloyu güncelledi.

Güncel tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı.

Bunun yanında 658 hasta tespit edildi.

7 BİN 100 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

129 CAN KAYBI DAHA

Hastanede tedavi gören 129 kişi ise ölümcül virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 25 bin 865 oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

30 Ocak veriler açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
30 Ocak veriler açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
Köye inen kurt sürüsü köpeği parçaladı
Köye inen kurt sürüsü köpeği parçaladı
Kılıçlı pompalı tüfekli kavga!
Kılıçlı pompalı tüfekli kavga!
Bakan Koca aşı olan Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Bakan Koca aşı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Tedbirler altında kayak keyfi!
Tedbirler altında kayak keyfi!
Sağanak uyarısı! O saatlere kadar sürecek
Sağanak uyarısı! O saatlere kadar sürecek
Dostlarımız burada can buluyor!
Dostlarımız burada can buluyor!
Kısıtlamada fırın alışverişi!
Kısıtlamada fırın alışverişi!
Küçük Hira'nın büyük sevinci! Türkiye'yi duygulandırdı
Küçük Hira'nın büyük sevinci! Türkiye'yi duygulandırdı
İstanbul'da büyük yangın
İstanbul'da büyük yangın
Yakalanınca serbest bırakılması için milyonluk rüşvet teklif etti
Yakalanınca serbest bırakılması için milyonluk rüşvet teklif etti
Türkiye'de 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
Türkiye'de 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
Daha Fazla Video Göster