Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı! 129 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı bugünün Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin koronavirüs salgınyla mücadelesindeki son durumu...

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerinin açıklandığı tabloyu güncelledi.

Güncel tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı.

Bunun yanında 658 hasta tespit edildi.

7 BİN 100 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

129 CAN KAYBI DAHA

Hastanede tedavi gören 129 kişi ise ölümcül virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 25 bin 865 oldu.