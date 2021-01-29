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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 29 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 29 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 29 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 29 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN GÜNLÜK VAKA TABLOLARI

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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