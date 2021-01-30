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İstifa depreminin ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler: Menemen'i kim sattı?

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Giriş: 30.01.2021 11:49
Güncelleme:30.01.2021 11:52
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İstifaları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Saray Operasyonu' diye tanımlamasına sert çıkan İzmir milletvekili Çelebi 'Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sayın Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen’i kim sattı? ' diyerek çok sert çıktı.
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