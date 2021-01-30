30 Ocak 2021, Cumartesi
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İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında son durum: 38,86'ya yükseldi

Son haftalarda etkili olan sağanak ve kar yağışı 'un barajlarındaki doluluk oranına da yansıdı.İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında son durum: 38,86'ya yükseldi. 'nin son güncel verilerine göre Istrancalar'da yüzde 57,47, 'ta yüzde 37,73, 'de yüzde 17,55, 'de yüzde 50,06, 'de yüzde 40,42, 'de yüzde 41,62, 'ta yüzde 53,38 olarak kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında son durum: 38,86'ya yükseldi

'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 38,86'ya yükseldi.

() verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38,86 olarak ölçüldü.

İSKİ'nin son güncel verilerine göre Istrancalar'da yüzde 57,47, 'ta yüzde 37,73, 'de yüzde 17,55, 'de yüzde 50,06, 'de yüzde 40,42, 'de yüzde 41,62, 'ta yüzde 53,38 olarak kaydedildi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

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